Нурмагомедов и Фергюсон договорились о бое 18 апреля

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов договорился о поединке с американцем Тони Фергюсоном. Бой запланирован на 18 апреля в Бруклине.

«Чемпион подписал соглашение о бое против Тони Фергюсона. Этот человек сам хотел этого и теперь получил. 18 апреля орел снова приземлится в Бруклине. Это все для фанатов», – написал в твиттере менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз.

Here we go. The champ signed his bout agreement against tony Ferguson. This man has been asking for this ass whooping and now he has earned it April 18th the eagle will land in Brooklyn one more time. This one is for the fans. pic.twitter.com/ifG2f9Yt9l