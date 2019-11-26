Нурмагомедов и Фергюсон договорились о бое 18 апреля Чемпион UFC в легком весе проведет третью защиту пояса.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов договорился о поединке с американцем Тони Фергюсоном. Бой запланирован на 18 апреля в Бруклине.

«Чемпион подписал соглашение о бое против Тони Фергюсона. Этот человек сам хотел этого и теперь получил. 18 апреля орел снова приземлится в Бруклине. Это все для фанатов», – написал в твиттере менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз.

Here we go. The champ signed his bout agreement against tony Ferguson. This man has been asking for this ass whooping and now he has earned it April 18th the eagle will land in Brooklyn one more time. This one is for the fans. pic.twitter.com/ifG2f9Yt9l — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) November 26, 2019

Предстоящая защита титула станет для 31-летнего Нурмагомедова третьей. Ранее он в статусе чемпиона UFC победил ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Всего у него 28 победных боев в смешанных единоборствах.

Отметим, что Нурмагомедов стал чемпионов UFC именно в Бруклине, где 7 апреля 2018 года победил Эла Яквинту, хотя изначально его соперником должен был стать Фергюсон.

35-летний американец также провел 28 боев и одержал в них 25 побед при трех поражениях.