Диас намекнул на возобновление карьеры оригинальным видео Американец не выступал в смешанных единоборствах с 2013 года.

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Бывший чемпион Strikeforce и WEC в полусреднем весе Ник Диас может возобновить карьеру.

В инстаграме 36-летнего американца появилось видео, на котором он отказывается бить между ног мужчину и намекает на возвращение в октагон.

«Мне не нравится причинять боль людям. И я не хочу вредить себе. Вас ждут большие новости, скоро я снова подерусь», – сказал Диас.

In the middle of being asked to kick a guy in the balls for money, Nick Diaz says he has “big news” and is “about to be fighting again soon.” pic.twitter.com/Jm5rd2ifa5 — Anton Tabuena (@antontabuena) November 25, 2019

Напомним, Диас выступал в смешанных единоборствах с 2001 по 2013 годы. В своем последнем поединке в карьере он потерпел поражение от Жоржа Сен-Пьера за чемпионский пояс в полусреднем весе.

На прошлой неделе Диас вызвал на бой американца Хорхе Масвидаля, который 2 ноября победил его младшего брата – Нэйта Диаса.