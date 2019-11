Диас намекнул на возобновление карьеры оригинальным видео

Бывший чемпион Strikeforce и WEC в полусреднем весе Ник Диас может возобновить карьеру.

В инстаграме 36-летнего американца появилось видео, на котором он отказывается бить между ног мужчину и намекает на возвращение в октагон.

«Мне не нравится причинять боль людям. И я не хочу вредить себе. Вас ждут большие новости, скоро я снова подерусь», – сказал Диас.

In the middle of being asked to kick a guy in the balls for money, Nick Diaz says he has “big news” and is “about to be fighting again soon.” pic.twitter.com/Jm5rd2ifa5