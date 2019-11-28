Харитонов – о поединке Емельяненко – Кокляев: Даже смотреть не буду Встреча состоится 29 ноября и пройдет на «ВТБ Арене».

Российский боец Bellator Сергей Харитонов не будет смотреть боксерский поединок между бойцом ММА Александром Емельяненко и отечественным пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

«Да нет, я даже смотреть этот бой не буду. Потом с утра открою Instagram – и увижу, кто там выиграл, кто проиграл. Мимо этой новости трудно будет пройти», – цитирует Харитонова «Матч ТВ».

38-летний Емельяненко одержал 28 побед на турнирах по смешанным единоборствам. Также он провел один бой в боксе (ничья). Кокляев никогда не выступал ни в боксе, ни в ММА. Он является многократным чемпионом России по тяжелой атлетике.