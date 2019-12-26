Бразилец Дос Сантос станет следующим соперником Кунченко в UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко узнал имя своего следующего соперника в UFC.
Как сообщает портал Globo Esporte, им станет бразилец Элизеу дос Сантос. По информации источника, контракт на бой еще не подписан, однако стороны пришли к устной договоренности. Поединок должен состояться в рамках турнира UFC Fight Night 14 марта 2020 года в Бразилии.
На счету 35-летнего россиянина 20 побед при одном поражении в ММА. В UFC этот поединок станет для него четвертым. Ранее Кунченко одержал победы над Тиаго Алвесом и Юшина Оками и проиграл Гилберту Бернсу в августе этого года.
Дос Сантос провел в UFC девять поединков, в которых одержал семь побед.
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