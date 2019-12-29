Тактаров: Умение вставать после проигрыша у Федора не отнять. Только за это безграничное уважение

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал победу россиянина Федора Емельяненко над американцем Квинтоном Джексоном на турнире Bellator, прошедший в японской Сайтаме.
Напомним, Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.
«Лень «Рэмпейджа» особенно ярко проявилась после 40. По-моему, он думал, что бой будет по правилам сумо.
Умение вставать после проигрыша у Федора не отнять. Безграничное уважение только за это. Он, конечно, настоящий боец до мозга костей. Многим нашим молодым этого не хватает и никогда уже не хватит. Нужно походить и прожить жизнь в его мокасинах.
Готов, нацелен, хоть и о защите опять не думал и пару раз могло бы прилететь. Любовь делает с мужиками чудеса. Приятный подарок стране на Новый год», – сказал Тактаров своем Instagram.
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