Тактаров: Умение вставать после проигрыша у Федора не отнять. Только за это безграничное уважение «Последний император» одержал 39-ю победу.

Загрузка...

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал победу россиянина Федора Емельяненко над американцем Квинтоном Джексоном на турнире Bellator, прошедший в японской Сайтаме.

Напомним, Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.

«Лень «Рэмпейджа» особенно ярко проявилась после 40. По-моему, он думал, что бой будет по правилам сумо.

Умение вставать после проигрыша у Федора не отнять. Безграничное уважение только за это. Он, конечно, настоящий боец до мозга костей. Многим нашим молодым этого не хватает и никогда уже не хватит. Нужно походить и прожить жизнь в его мокасинах.

Готов, нацелен, хоть и о защите опять не думал и пару раз могло бы прилететь. Любовь делает с мужиками чудеса. Приятный подарок стране на Новый год», – сказал Тактаров своем Instagram.