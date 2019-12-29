Александр Емельяненко – о бое брата с Джексоном: Ходят, наступают друг на друга Встреча завершилась победой россиянина. Он нокаутировал соперника в первом раунде.

Загрузка...

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал поединок с участием своего брата Федора, который на турнире Bellator одолел американца Квинтона Джексона.

«Ходят, наступают друг на друга. По-другому мне никак не откомментировать данный поединок», – цитирует Александра РБК.

Напомним, братья Емельяненко не общаются с 2017 года. Их конфликт произошел после скандального интервью Александра, где он раскритиковал окружение Федора.

Ранее «последний император» заявил, что поединок Александра и стронгмена Михаила Кокляева «даже цирком назвать нельзя».