Дана Уайт: Макгрегор готовится заменить кого-то из пары Нурмагомедов – Фергюсон - Советский спорт
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31 декабря 2019 15:30ММАГичунцев Артур

Дана Уайт: Макгрегор готовится заменить кого-то из пары Нурмагомедов – Фергюсон

Их поединок состоится 18 апреля 2020 года и пройдет в Бруклине (США).

Глава UFC Дана Уайт рассказал о планах ирландского бойца Конора Макгрегора, отметив, что бывший обладатель двух титулов надеется заполучить бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который победил его осенью 2018 года.

«В следующем году Макгрегор хочет провести три боя, и если он побьет Серроне, то выходит на Хабиба. Понятно, что его поединок состоится в январе, а бой Нурмагомедова – в апреле. Это провал с точки зрения времени, но таков Конор! Он не может по-другому.

А если говорить прямо, то Макгрегор готовится заменить кого-то из пары Нурмагомедов – Фергюсон. Все знают, что этот поединок срывался четыре раза, так что, все может быть.

Я знаю, что у него есть запасной вариант: Конор, в случае отказа Хабиба, подерется с Хорхе Масвидалем в полусреднем весе. Что я думаю об этом? Это плохая идея. Но Конор постоянно мне говорит: «Ты что, думаешь я не смогу побить Масвидаля?» и все в этом роде», – сказал функционер в интервью ESPN.

Бой Макгрегора и Дональда Серроне состоится 18 января 2020 года и пройдет в Лас-Вегасе.

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