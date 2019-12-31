Дана Уайт: Макгрегор готовится заменить кого-то из пары Нурмагомедов – Фергюсон Их поединок состоится 18 апреля 2020 года и пройдет в Бруклине (США).

Загрузка...

Глава UFC Дана Уайт рассказал о планах ирландского бойца Конора Макгрегора, отметив, что бывший обладатель двух титулов надеется заполучить бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который победил его осенью 2018 года.

«В следующем году Макгрегор хочет провести три боя, и если он побьет Серроне, то выходит на Хабиба. Понятно, что его поединок состоится в январе, а бой Нурмагомедова – в апреле. Это провал с точки зрения времени, но таков Конор! Он не может по-другому.

А если говорить прямо, то Макгрегор готовится заменить кого-то из пары Нурмагомедов – Фергюсон. Все знают, что этот поединок срывался четыре раза, так что, все может быть.

Я знаю, что у него есть запасной вариант: Конор, в случае отказа Хабиба, подерется с Хорхе Масвидалем в полусреднем весе. Что я думаю об этом? Это плохая идея. Но Конор постоянно мне говорит: «Ты что, думаешь я не смогу побить Масвидаля?» и все в этом роде», – сказал функционер в интервью ESPN.

Бой Макгрегора и Дональда Серроне состоится 18 января 2020 года и пройдет в Лас-Вегасе.