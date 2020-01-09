Масвидаль – о бое с Макгрегором: Конор не хочет драться, потому что понимает – он опозорится Ранее 31-летний ирландец заявил о желании встретиться с американцем, однако, глава лиги Дана Уайт исключил организацию этого боя.

Загрузка...

Третий номер полусреднего веса UFC Хорхе Масвидаль считает, что ирландец Конор Макгрегор откажется от поединка с ним.

«Думаю, Макгрегор не хочет драться со мной, потому что понимает – он опозорится. Что ж, я не собираюсь останавливаться. Не хочешь танцевать со мной? Окей, это не проблема. Мы идем дальше.

Я не уверен, что Макгрегор после победы над Серроне заявит о желании встретиться со мной. Да, он дает интервью и говорит об этом, но это ничего не значит. Уж поверьте мне. Мне кажется, он пойдет другой дорогой. Конечно, я могу ошибаться, но таково мое мнение», – цитирует американца MMAJunkie.

Напомним, ближайший поединок Макгрегор проведет 18 января. В этот день ему предстоит бой против американца Дональда Серроне. Их встреча возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе.