Масвидаль не советует Серроне драться с Макгрегором в стойке

Американский боец смешанного стиля, третий номер полусреднего веса UFC Хорхе Масвидаль назвал своего фаворита в поединке Конор Макрегор – Дональд Серроне.
«В этом поединке может случиться все, что угодно, однако, я считаю, что преимущество у Макгрегора. Этот парень силен. У него быстрые руки. При этом он показывает великолепное выступление на старте поединка.
Что касается Серроне, то это медленный боец, и если он решит драться в стойке, то все закончится в первом или втором раунде», – цитирует американца MMAJunkie.
Напомним, бой Макгрегора и Серроне состоится 18 января и возглавит турнир UFC 246, который пройдет в Лас-Вегасе.
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