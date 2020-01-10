Масвидаль не советует Серроне драться с Макгрегором в стойке Встреча пройдет в Лас-Вегасе (США).

Американский боец смешанного стиля, третий номер полусреднего веса UFC Хорхе Масвидаль назвал своего фаворита в поединке Конор Макрегор – Дональд Серроне.

«В этом поединке может случиться все, что угодно, однако, я считаю, что преимущество у Макгрегора. Этот парень силен. У него быстрые руки. При этом он показывает великолепное выступление на старте поединка.

Что касается Серроне, то это медленный боец, и если он решит драться в стойке, то все закончится в первом или втором раунде», – цитирует американца MMAJunkie.

Напомним, бой Макгрегора и Серроне состоится 18 января и возглавит турнир UFC 246, который пройдет в Лас-Вегасе.