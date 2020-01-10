Масвидаль не советует Серроне драться с Макгрегором в стойке - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 января 2020 01:50ММАГичунцев Артур

Масвидаль не советует Серроне драться с Макгрегором в стойке

Встреча пройдет в Лас-Вегасе (США).

Американский боец смешанного стиля, третий номер полусреднего веса UFC Хорхе Масвидаль назвал своего фаворита в поединке Конор Макрегор – Дональд Серроне.

«В этом поединке может случиться все, что угодно, однако, я считаю, что преимущество у Макгрегора. Этот парень силен. У него быстрые руки. При этом он показывает великолепное выступление на старте поединка.

Что касается Серроне, то это медленный боец, и если он решит драться в стойке, то все закончится в первом или втором раунде», – цитирует американца MMAJunkie.

Напомним, бой Макгрегора и Серроне состоится 18 января и возглавит турнир UFC 246, который пройдет в Лас-Вегасе.

Сергей Шахрай: Где судьи нашли недочеты у Косторной? Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги второго дня чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Жулин ответил на критику Тарасовой о судействе в танцах на льду на чемпионате России Анна Щербакова: Спасибо, Красноярск, за такой теплый прием Александр Жулин: Трудно предположить, кто из наших фигуристок победит на чемпионате Европы
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Ковальчук с поражения начал в «Монреале». Обзор игрового дня НХЛ  Очередной тур НХЛ таил в себе главную интригу для болельщиков – дебютирует ли 36-летний Илья Ковальчук за «Монреаль». Форвард, согласившись на мизерный по его меркам контракт, показал, что намерен доказать скептикам их неправоту в отношении себя.  07.01.2020 09:30 Хоккей Трофименко Кирилл
Григорий Денисенко: Знаю, что на этом нельзя сломаться Капитан молодежной сборной России поделился впечатлениями от МЧМ-2020. 07.01.2020 14:30 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Александр Романов: Мы должны были выигрывать Игорь Ларионов: У нас получился неплохой баланс с Брагиным Кирилл Марченко – о финале с Канадой: Внутри есть заноза, так это не отойдет, обидное поражение
Почему Россия проиграла МЧМ: мы по-прежнему играем в старомодный хоккей Вот это и есть основная причина, а все остальное по большому счету – частности. Но в споре равных именно нюансы решают все. 06.01.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий
Андрей Бутенко: За два месяца менталитет и психологию арбитров не переделаешь Во второй части своего обстоятельного интервью «Советскому спорту» известный в прошлом арбитр, ныне инспектирующий матчи РПЛ, заглядывает в завтрашний день отечественного судейского корпуса. 01.01.2020 20:00 Футбол Мощенко Захар
Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
«Летучие мыши» не ловят мышей. «Реал» победил «Валенсию» в полуфинале Суперкубка Испании «Королевский клуб» не смутил даже новый формат турнира, когда вместо одного матча за трофей пришлось играть два. Тони Кроос забил с углового, и подопечные Зинедина Зидана легко расправились с командой Дениса Черышева и ждут соперника по финалу Суперкубка. 09.01.2020 00:00 Футбол Мощенко Захар
Зима-2020 в РПЛ: каникулы середняков Продолжаем рассказ о том, как клубы российской премьер-лиги проведут ближайшие два месяца перед рестартом чемпионата. Сегодня на очереди вторая группа команд – представители «золотой середины» РПЛ. 04.01.2020 08:00 Футбол Мощенко Захар
Блестящий дебют Шестеркина, возвращение Панарина – и «Рейнджерс» снова в гонке Ньюйоркцы отчаянно цепляются за уайлд-кард. 08.01.2020 12:15 Хоккей Славин Виталий
Новости
01:50 ММА Масвидаль не советует Серроне драться с Макгрегором в стойке
01:41 Футбол Клубы РПЛ претендуют на форварда «Атлетико», который был куплен за 70 млн евро
01:21 Футбол Защитник «Ювентуса», которым интересуется «Зенит», выставлен на трансфер
00:50 Футбол «Краснодар» сделал предложение защитнику «Сантонса». Ранее он отказал «Спартаку»
00:25 Хоккей «Виннипег» вывел Куликова из списка травмированных
23:54 Футбол «Атлетико» вырвал победу у «Барселоны» и вышел в финал Суперкубка Испании
23:45 Хоккей Горшков – о матче с «Металлургом»: Два раза отыгрывались с 0:3. С 0:4 немного не получилось
23:24 ММА Петр Ян: Макгрегор не просто так выбрал бой с Серроне
23:02 Хоккей Квартальнов – о поражении от «Торпедо»: Казнить надо всех, и первым вешать меня
22:41 Футбол «Реал» по-прежнему хочет продать Бэйла
22:20 Хоккей Потехин – о матче с «Амуром»: Почему так сыграли в третьем периоде? Подумали, что игра закончилась
21:56 Футбол Швеция выиграла товарищеский матч против Молдавии благодаря голу спартаковца Ларссона
21:54 Биатлон Россияне узнали стартовые номера на спринтерскую гонку в Оберхофе
21:40 Хоккей «Торпедо» в гостях обыграло «Ак Барс», все голы нижегородцев организовал Шенфельд
21:26 ММА Масвидаль – о бое с Макгрегором: Конор не хочет драться, потому что понимает – он опозорится
21:24 Футбол «Барселона» может обменять Ракитича в «Ювентус» на Бернардески
20:59 Футбол «Барселона» – «Атлетико». Составы команд
20:58 ММА Сен-Пьер объяснил, за счет чего Серроне может победить Макгрегора
20:48 Хоккей Илья Воробьев: Был серьезный разговор, играть нужно весь матч
20:41 Футбол СМИ: «Арсенал» предложил контракт Кавани
"Иди куда пошлют!" Москвичей по реновации переселяют в другие районы города
Как провели новогодние выходные тагильские випы
ФАС России нашла нарушения в порядке повышения тарифов ЖКХ в Губкине и Старом Осколе
«У нас горе, у них каникулы»: в Башкирии семья погибшего солдата страдает в неведении
Главного редактора «Урюпинской правды» уже 10 января могут восстановить в должности
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика