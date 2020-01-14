Багов отказался от титула чемпиона ACA в легком весе

21 февраля на турнире ACA 105 в Краснодаре российский боец по прозвищу «Халк» дебютирует в полусреднем весе с американцем Адамом Таунсендом по прозвищу «Прайм Тайм» На счету американца 19 побед и 7 поражений. На счету Багова, который завоевал титул чемпиона в сентября 2019 года в бою против Хусейна Халиева, 28 побед и 9 поражений.
Два титула и полуфинал сборной. Россияне шикарно начали новый сезон Начало нового сезона принесло России сразу два титула – отличились Андрей Рублев и Екатерина Александрова. А также уверенное выступление сборной в новом командном турнире – Кубке ATP. «Советский спорт» – о том, чем запомнились первые недели 2020 года. 12.01.2020 19:00 Теннис Мысин Николай Фуркад выиграл у ветра в лотерею. И возглавил общий зачет Кубка мира Этап Кубка мира в Оберхофе завершился мужским масс-стартом. Золото завоевал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Матвей Елисеев финишировал десятым. 12.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев «Барса» накрылась «матрасом». «Атлетико» вырвал путевку в финал Суперкубка Испании В финале мадридский клуб встретится с «Реалом». 10.01.2020 00:15 Футбол Мощенко Захар Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Все ли дело в лыжах? Россияне провалили этап в Анси Дожди во Франции смыли шансы нашей мужской сборной на медали в Анси. Без подходящих лыж и на фоне усталости наши биатлонисты в трех гонках ни разу не попали в топ-10. В воскресном масс-старте лидер команды Александр Логинов стал только 11-м. 22.12.2019 16:30 Биатлон Мысин Николай Армия уничтожила милицию. ЦСКА взял реванш у «Динамо» Московские армейцы, невзирая на кадровые потери, одержали волевую победу над бело-голубыми 4:1 и укрепили лидерство в Западной конференции. 08.01.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав В другой галактике. Откуда взялись гигантские оценки Щербаковой в Красноярске? На чемпионате России Анна Щербакова с огромным запасом превзошла мировые рекорды по сумме и в произвольной программе, а Алена Косторная – в короткой. 30.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав