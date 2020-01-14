Багов отказался от титула чемпиона ACA в легком весе - Советский спорт
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14 января 2020 10:07ММАВащенко Сергей

Багов отказался от титула чемпиона ACA в легком весе

Чемпион ACA в легком весе Али Багов оставляет пояс чемпиона и «поднимается» в весовую категорию до 77 кг, чтобы начать «чемпионскую гонку» в этом весе.

21 февраля на турнире ACA 105 в Краснодаре российский боец по прозвищу «Халк» дебютирует в полусреднем весе с американцем Адамом Таунсендом по прозвищу «Прайм Тайм» На счету американца 19 побед и 7 поражений. На счету Багова, который завоевал титул чемпиона в сентября 2019 года в бою против Хусейна Халиева, 28 побед и 9 поражений.

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