Багов отказался от титула чемпиона ACA в легком весе Чемпион ACA в легком весе Али Багов оставляет пояс чемпиона и «поднимается» в весовую категорию до 77 кг, чтобы начать «чемпионскую гонку» в этом весе.

Загрузка... 21 февраля на турнире ACA 105 в Краснодаре российский боец по прозвищу «Халк» дебютирует в полусреднем весе с американцем Адамом Таунсендом по прозвищу «Прайм Тайм» На счету американца 19 побед и 7 поражений. На счету Багова, который завоевал титул чемпиона в сентября 2019 года в бою против Хусейна Халиева, 28 побед и 9 поражений.