Вудли и Эдвардс встретятся в главном поединке турнира UFC в Лондоне

Тайрон Вудли и Леон Эдвардс проведут главный бой турнира UFC Fight Night 171 в Лондоне.

Об этом сообщает журналист Бретт Окамото со ссылкой на слова президента UFC Дэны Уайта.

BREAKING: Leon Edwards (@Leon_edwardsmma) vs Tyron Woodley (@TWooodley) is on as the headliner of UFC London, per Dana White. ELITE 170-pound matchup. pic.twitter.com/KrSvPfWZ1s