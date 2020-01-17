Вудли и Эдвардс встретятся в главном поединке турнира UFC в Лондоне Мероприятие пройдет 21 марта.

Тайрон Вудли и Леон Эдвардс проведут главный бой турнира UFC Fight Night 171 в Лондоне.

Об этом сообщает журналист Бретт Окамото со ссылкой на слова президента UFC Дэны Уайта.

BREAKING: Leon Edwards (@Leon_edwardsmma) vs Tyron Woodley (@TWooodley) is on as the headliner of UFC London, per Dana White. ELITE 170-pound matchup. pic.twitter.com/KrSvPfWZ1s — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) January 17, 2020

Вудли является бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе. В своем последнем поединке на турнире UFC 245 2 марта 2019 года он решением судей уступил Камару Усману и потерял чемпионский пояс. Всего на счету Вудли 19 побед четыре поражения и одна ничья.

В активе Эдвардса 18 побед и три поражения. Еще один бой признан несостоявшемся. В настоящий момент победная серия бойца составляет восемь поединков.