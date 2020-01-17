Альберт Туменов: Серроне не стоит сбрасывать со счетов в бою с Макрегором

Российский боец Альберт Туменов поделился мнением по поводу поединка между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.
– Макгрегор вполне может выиграть бой с Серроне досрочно. Но даже если результат будет определяться решением судей, Конор должен победить. Дональд в последних поединках выглядел неважно, хотя его тоже не стоит сбрасывать со счетов. Американец всегда может вытворить что-нибудь. Если Конор не нокаутирует соперника в первых двух раундах, у Серроне есть шансы. Но вероятнее всего досрочная победа Макгрегора в первом-втором раунде. Дональд не такой уж молодой парень, многое прошел. Голова ведь не железная. Макгрегор быстрее, а у Серроне нет такой серьезной боксерской школы. Он лучше работает ногами, кикбоксер, – цитирует Туменова «РБ-Спорт».
Напомним, поединок состоится в Лас-Вегасе в ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени.
Для ирландца этот бой станет первым после поражения от Хабиба Нурмагомедова из России в октябре 2018 года. На его счету 21 победа и четыре поражения.
36-летний Серроне в прошлом году одержал две победы и потерпел два поражения. У него 36 выигранных боя из 50, проведенных за карьеру
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