Альберт Туменов: Серроне не стоит сбрасывать со счетов в бою с Макрегором Поединок Макгрегор – Серроне пройдет в ночь на 19 января в Лас-Вегасе

Российский боец Альберт Туменов поделился мнением по поводу поединка между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

– Макгрегор вполне может выиграть бой с Серроне досрочно. Но даже если результат будет определяться решением судей, Конор должен победить. Дональд в последних поединках выглядел неважно, хотя его тоже не стоит сбрасывать со счетов. Американец всегда может вытворить что-нибудь. Если Конор не нокаутирует соперника в первых двух раундах, у Серроне есть шансы. Но вероятнее всего досрочная победа Макгрегора в первом-втором раунде. Дональд не такой уж молодой парень, многое прошел. Голова ведь не железная. Макгрегор быстрее, а у Серроне нет такой серьезной боксерской школы. Он лучше работает ногами, кикбоксер, – цитирует Туменова «РБ-Спорт».

Напомним, поединок состоится в Лас-Вегасе в ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени.

Для ирландца этот бой станет первым после поражения от Хабиба Нурмагомедова из России в октябре 2018 года. На его счету 21 победа и четыре поражения.

36-летний Серроне в прошлом году одержал две победы и потерпел два поражения. У него 36 выигранных боя из 50, проведенных за карьеру