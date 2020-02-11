Александр Емельяненко: Исмаилов драться не умеет, он через 20 секунд боя сдохнет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 февраля 2020 06:48ММА

Александр Емельяненко: Исмаилов драться не умеет, он через 20 секунд боя сдохнет

Российский боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями о поединке против соотечественника Магомеда Исмаилова.

- Я, конечно же, его побью, он драться не умеет. Он в весе 80 килограммов еле ходил, пять минут отстоял на татами, сдох. А что будет при весе в 100 килограммов? Он через 20 секунд боя сдохнет.

Его единственное спасение, чтобы хоть как-то продержаться, - прыгнуть мне в ноги, схватить ногу, тянуть к сетке, упираться, терять все силы, повалить, а самому ходить и искать кислород, где вдохнуть. А здесь уже летит серия от Александра Емельяненко. Голову уже никуда не спрячешь. Я ему кислород буду своими руками «доносить», - приводит слова Емельяненко «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу АСА.

Напомним, что поединок между Емельяненко и Исмаиловым состоится 3 апреля в Москве в рамках турнира АСА 107.

Все голы выходных в АПЛ (видео) В трех матчах команды забили девять мячей. 10.02.2020 15:00 Футбол Липкин Антон
Еще по теме:
«Манчестер Юнайтед» готов продать Санчеса Унаи Эмери: «Арсенал» был клубом, который до моего прихода катился вниз целых два года Мане вернулся в общую группу «Ливерпуля» после травмы
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Медаль совсем близко, но пока не дается. Российская эстафета – опять четвертая На этапе Кубка мира в Рупольдинге наши в мужской эстафете финишировали на 4-м месте – всего в 8 секундах от бронзовых призеров из Австрии. 18.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев
Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе  Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й.  19.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Владимир Драчев: С каждым приездом рабочей группы по восстановлению наши долги увеличиваются Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира Владимир Драчев: Для чемпионата мира взяли у лыжной федерации 25 пар лыж
Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей
Артем Дзюба: Перед новым годом звонили от Моуринью. «Зенит» не отпустил Приводим выдержки из интервью лидера сборной России и питерского клуба телеканалу «Россия-24». 09.02.2020 20:02 Футбол
«Он - великий». Шестеркину хватило шести матчей в «Рейнджерс», чтобы удостоится похвалы тренера Отразив 42 из 43 бросков «Лос-Анджелеса», Игорь Шестеркин помог «рейнджерам» победить 4:1 и окончательно задвинул в запас соотечественника Александра Георгиева и многоопытного шведского чемпиона Олимпиады-2006 Хенрика Лундквиста. А ведь воспитанник столичных «Крыльев Советов» прежде никогда не был основным вратарем. 10.02.2020 17:00 Хоккей Славин Виталий
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Непобедимые – повержены! Синицина и Кацалапов обыграли четырехкратных чемпионов мира  Суперсенсация на ЧЕ-2020: золото российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Легендарные французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – только вторые.  25.01.2020 20:15 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
07:01 Хоккей Дубль Кучерова принес «Тампа-Бэй» победу над «Коламбусом» в овертайме
06:48 ММА Александр Емельяненко: Исмаилов драться не умеет, он через 20 секунд боя сдохнет
06:31 Хоккей Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Флориду»
06:17 Хоккей «Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-4»
01:46 Футбол Черышев может сыграть с «Атлетико»
01:25 ММА Емельяненко – о бое с Кадыровым: Он сейчас усиленно тренируется и готовится побить меня
00:48 Футбол В Испании считают, что Смолов должен начать матч с «Реалом» в стартовом составе
00:17 Футбол Неймар избавился от розовых волос (фото)
23:56 Футбол Дочь Роналду помогла футболисту выполнить упражнения на пресс (видео)
23:33 Футбол «Локомотив» назвал соперников по сбору в Испании
23:11 Футбол СМИ: ЦСКА предложил четыре млн евро за футболиста «Крузейро»
22:53 ММА Хрюнов готов организовать бой А. Емельяненко и Харитонова
22:29 ММА Шевченко – о реванше с Нуньес: Когда-нибудь он состоится
21:58 ММА UFC пытается организовать бой между Порье и Диасом
21:53 ММА Смоляков объяснил свой выпад в адрес Александра Емельяненко
21:40 Футбол «Бавария» хочет пригласить Фирмино
21:40 Футбол Гаттузо летом может быть уволен из «Наполи»
21:20 Футбол «Манчестер Юнайтед» готов продать Санчеса
21:14 Футбол Сын Пеле: Отец находится в не в самом лучшем состоянии
21:03 Футбол Унаи Эмери: «Арсенал» был клубом, который до моего прихода катился вниз целых два года
"Не вырвало - и слава Богу!" Почему наши дети не хотят обедать в школах
В нижегородской ГАИ обеспокоены числом происшествий с «ватрушками»
В думе Ставрополья чиновнице зачислили в стаж госслужбы работу в «Единой России»
Часть проспекта Богдана Хмельницкого в Белгороде перекроют до осени
Президент DNS Дмитрий Алексеев: телефон — не помидор, из Турции его не привезёшь
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика