Александр Емельяненко: Исмаилов драться не умеет, он через 20 секунд боя сдохнет

- Я, конечно же, его побью, он драться не умеет. Он в весе 80 килограммов еле ходил, пять минут отстоял на татами, сдох. А что будет при весе в 100 килограммов? Он через 20 секунд боя сдохнет.
Его единственное спасение, чтобы хоть как-то продержаться, - прыгнуть мне в ноги, схватить ногу, тянуть к сетке, упираться, терять все силы, повалить, а самому ходить и искать кислород, где вдохнуть. А здесь уже летит серия от Александра Емельяненко. Голову уже никуда не спрячешь. Я ему кислород буду своими руками «доносить», - приводит слова Емельяненко «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу АСА.
Напомним, что поединок между Емельяненко и Исмаиловым состоится 3 апреля в Москве в рамках турнира АСА 107.
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