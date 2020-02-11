Александр Емельяненко: Исмаилов драться не умеет, он через 20 секунд боя сдохнет Российский боец ММА Александр Емельяненко поделился ожиданиями о поединке против соотечественника Магомеда Исмаилова.

- Я, конечно же, его побью, он драться не умеет. Он в весе 80 килограммов еле ходил, пять минут отстоял на татами, сдох. А что будет при весе в 100 килограммов? Он через 20 секунд боя сдохнет.

Его единственное спасение, чтобы хоть как-то продержаться, - прыгнуть мне в ноги, схватить ногу, тянуть к сетке, упираться, терять все силы, повалить, а самому ходить и искать кислород, где вдохнуть. А здесь уже летит серия от Александра Емельяненко. Голову уже никуда не спрячешь. Я ему кислород буду своими руками «доносить», - приводит слова Емельяненко «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу АСА.

Напомним, что поединок между Емельяненко и Исмаиловым состоится 3 апреля в Москве в рамках турнира АСА 107.