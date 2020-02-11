Александр Емельяненко начал подготовку к бою с Исмаиловым Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко начал подготовку к поединку против Магомеда Исмаилова.

- Александр Емельяненко прибыл в Грозный. Подготовка пройдет под руководством главного тренера бойцовского клуба «Ахмат» Мурада Бичуева, - цитирует пресс-службу лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Напомним, что поединок между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 3 апреля в Москве в рамках турнира АСА 107.