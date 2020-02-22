Штырков победил Пастернака единогласным решением судей - Советский спорт
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22 февраля 2020 22:57ММАШарафудинов Виктор

Штырков победил Пастернака единогласным решением судей

Поединок состоялся на турнире RCC в Екатеринбурге.

На турнире RCC: Road to PFL российский боец Иван Штырков встретился в со-главном событии вечера с поляков с Михалом Пастернаком.

Бой продлился все 3 раунда и закончился победой Штыркова единогласным решением судей.

Теперь в активе 31-летнего Штыркова 18 побед в 20 поединках на профессиональном уровне. В статистике 35-летнего Пастернака 13 побед в 19 боях.

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