Штырков победил Пастернака единогласным решением судей Поединок состоялся на турнире RCC в Екатеринбурге.

На турнире RCC: Road to PFL российский боец Иван Штырков встретился в со-главном событии вечера с поляков с Михалом Пастернаком.

Бой продлился все 3 раунда и закончился победой Штыркова единогласным решением судей.

Теперь в активе 31-летнего Штыркова 18 побед в 20 поединках на профессиональном уровне. В статистике 35-летнего Пастернака 13 побед в 19 боях.