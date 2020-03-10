Александр Емельяненко: Кадыров не какой-то там мальчик с улицы для битья Боец ММА рассказал о боксерском спарринге с главой Чеченской Республики.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, что Рамзан Кадыров боксирует на очень приличном уровне. Спортсмен и глава Чеченской Республики провели спарринг в конце февраля. Победитель объявлен не был.

О том, как проходил тренировочный бой Емельяненко рассказал в интервью Sport24.ru:

«Он меня перекладывал с левой руки на правую. Это правда. Он не просто какой-то мальчик с улицы для битья и не боится того, что я на голову выше, что я профессиональный спортсмен.

За многими спарринг-партнерами, профессиональными спортсменами, которые занимаются здесь, приходится бегать по всему залу, они пятятся и убегают от меня. А Рамзан – нет».

В декабре Кадыров в инстаграме предложил Емельяненко провести поединок. Александр вызов принял.

Напомним, что 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве Емельяненко-младший сразится с Магомедом Исмаиловым.