Хабиб Нурмагомедов – о поединке с Тони Фергюсоном: Мы можем провести бой в Заире среди джунглей Российский боец ММА прокомментировал ситуацию с трудностями поиска места проведения поединка.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проведение в Бруклине турнира UFC 249, назначенного на 18 апреля. Главным поединком вечера должен был стать бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона.

Ситуацию с поиском места проведения важного поединка российский боец смешанных единоборств прокомментировал в интервью AllBoxing.ru

«Мне все равно где, – заявил Нурмагомедов. – Было бы хорошо, если бы бой состоялся в США, потому что я уже нахожусь тут вот уже полтора месяца. Если не тут, то в любом месте.

Это очень важный бой. Легкая весовая категория должна развиваться. Сейчас в легкой весовой категории появилось пара бойцов с серией из 6 и 7 побед. Появилось много претендентов, а я не хочу сдерживать дивизион. Нужно сразиться с Тони Фергюсоном и узнать, кто следующий претендент. Это очень важный бой. Поэтому я очень сильно хочу с ним драться. Вчера я разговаривал с Даной. Он сказал, что они делают все возможное, чтобы сохранить бой. В следующие пару дней Дана сообщит нам место.

В Англии нельзя. В Европу не попасть. В Россию не прилетишь. В Азии нельзя драться. Не знаю ничего про Заир, что там? Мы можем провести бой в Заире среди джунглей. Где дрался Мохаммед Али с... забыл его имя. Футбольный стадион в Заире? Не знаю ничего про ситуацию там, но почему бы и нет».

30 октября 1974 года Мохаммед Али на пике карьеры победил в столице Заира Киншасе Джорджа Формана, отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Тот бой до сих пор считается одним из лучших в истории профессионального бокса.

С 1997 года Заир носит название Демократическая Республика Конго.