Масвидаль – о бое с Нурмагомедовым: Если Уайт хорошо мне заплатит, я покажу, на что способен - Советский спорт
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22 марта 2020 20:55ММАГичунцев Артур

Масвидаль – о бое с Нурмагомедовым: Если Уайт хорошо мне заплатит, я покажу, на что способен

Американец готов сразиться с непобежденным россиянином.

Обладатель титула «самый жесткий ублюдок UFC» Хорхе Масвидаль изъявил желание провести поединок против чемпиона лиги в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Масвидаль, выступающий в полусреднем дивизионе, готов уложиться в легкий вес ради встречи с уроженцем Дагестана, если президент промоушена Дана Уайт удовлетворит его финансовые запросы.

«Мне очень сложно уложиться в легкий вес. Для моего организма это настоящий стресс. Впрочем, я готов пойти на это, если Уайт хорошо мне заплатит. В таком случае, я покажу, на что способен в поединке с Хабибом», – цитирует Масвидаля MMA Fighting.

35-летний американец является одним из лучших бойцов UFC. На данный момент в его активе 35 боев и 13 поражений.

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