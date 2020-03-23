Менеджер Нурмагомедова сообщил о возвращении бойца в Россию Его слова приводит ТАСС.

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, объявил о возвращении спортсмена в Россию.

По его словам, зал, расположенный в Сан-Хосе (США), где уроженец Дагестана готовился к ближайшему поединку, закрылся из-за пандемии коронавируса.

Власти штата решили установить карантин, поэтому вся команда Нурмагомедова покинула страну и вернулась в Россию.

Добавим, что 18 апреля 31-летний боец проведет защиту титула против американца Тони Фергюсона.