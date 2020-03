Источник: Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном может пройти во Флориде

Турнир UFC 249, в рамках которого должен пройти поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, может состояться во Флориде.

Как сообщает в Twitter журналист MMAFighting Стивен Маррокко, в качестве запасных вариантов рассматриваются Орландо, Тампа и Джексонвилл.

Industry source just told me UFC in active talks to hold UFC 249 in Florida using same setup as Combat Night event. Orlando, Tampa and Jacksonville mentioned as potential hosts.