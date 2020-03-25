Источник: Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном может пройти во Флориде Дата боя не изменится.

Турнир UFC 249, в рамках которого должен пройти поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, может состояться во Флориде.

Как сообщает в Twitter журналист MMAFighting Стивен Маррокко, в качестве запасных вариантов рассматриваются Орландо, Тампа и Джексонвилл.

Industry source just told me UFC in active talks to hold UFC 249 in Florida using same setup as Combat Night event. Orlando, Tampa and Jacksonville mentioned as potential hosts. — Steven Marrocco (@MMAFightingSM) March 24, 2020

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что бой состоится, как и планировалось, 18 апреля, но пройдет без зрителей.

Напомним, изначально турнир UFC 249 должен был пройти в Нью-Йорке, но из-за сложной ситуации с распространением коронавируса организаторам пришлось искать другое место.

Нурмагомедов за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 россиянину предстоит защита титула в бою против Фергюсона.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.