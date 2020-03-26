Шлеменко – Емельяненко: Ты мальчика, что ли, нашел на слабо меня тут разводить? (видео) Бойцы продолжают словесную перепалку в соцсети.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко отреагировал на заявление соотечественника Александра Емельяненко. Ранее последний заявил, что их бой с Шлеменко вряд ли состоится, поскольку тот запросил «сумасшедшие деньги».

«Слушай, Емельяненко, ты мальчика, что ли, нашел на слабо меня тут разводить? Если ты хочешь надеть перчатки или без перчаток что-то выяснить, подраться – без проблем.

Приезжай к нам в город Омск, я тебя достойно здесь встречу. Но ты же собрался тут денег заработать и бой нарисовать себе с друзьями с РЕН-ТВ. Так что гонорар вам был озвучен, вы его знаете. Хватит выторговывать для себя выгодные условия и так далее.

То тебе по боксу, то еще что-то. Если что-то хочешь конкретно – ты позвони или скажи. А че ты тут строчишь, видео в инстаграме выбрасываешь, на публику работаешь?» – сказал 35-летний Шлеменко.