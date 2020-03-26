Джонс был арестован в Нью-Мексико

Как сообщает ESPN, по словам представителя департамента полиции Альбукерке (штат Нью-Мексико) Джонс арестован за неосторожное использование огнестрельного оружия. Утром в четверг сотрудник полиции среагировал на звук одиночного выстрела. В отчете офицера говорится, что он увидел черный джип, в которой на месте водителя сидел мужчина по имени Джонс. Также отмечается, что полицейский увидел открытую бутылку с алкоголем на пассажирском сиденье и отметил, что Джонс не знал откуда раздался звук выстрела. Позже на место происшествия был вызван еще один офицер полиции. После завершения расследования Джонс был арестован, а его джип отбуксирован. В результате обыска под сиденьем водителя был обнаружен пистолет, а за дверью со стороны водителя - патрон. В отчете указано, что патрон соответствовал калибру пистолета.
Добавим, что 32-летний Джонс одержал 26 побед в ММА при одном поражении. Еще один бой был признан несостоявшимся. Американец возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
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