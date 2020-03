Исраэль Адесанья: Думаю, UFC 249 пройдет в Саудовской Аравии

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья предположил, что турнир UFC 249 не будет отменен и пройдет в Саудовской Аравии.

«UFC 249 состоится в Саудовской Аравии… Мое предположение», — написал Адесанья в Twitter.

#UFC249 will be in Saudi Arabia...my guess.