Исраэль Адесанья: Думаю, UFC 249 пройдет в Саудовской Аравии Турнир запланирован на 18 апреля.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья предположил, что турнир UFC 249 не будет отменен и пройдет в Саудовской Аравии.

«UFC 249 состоится в Саудовской Аравии… Мое предположение», — написал Адесанья в Twitter.

#UFC249 will be in Saudi Arabia...my guess. — Israel Adesanya (@stylebender) March 28, 2020

Турнир, запланированный на 18 апреля, должен был пройти в Бруклине. Однако из-за мер, предпринятых властями Нью-Йорка по борьбе с коронавирусом, организаторы вынуждены искать другое место проведения соревнований.

Позже глава UFC Дана Уайт заверил, что турнир не будет отменен, но, возможно, пройдет без зрителей.

Напомним, главным поединком UFC 249 должен стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних боях 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.

Нурмагомедов за свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 28 поединках. Он является чемпионом UFC в легком весе.