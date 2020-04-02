Анкалаев отказался от поединка с Куцелабой на UFC 249

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев отказался от участия в турнире UFC 249. Он должен был встретиться с представителем Молдавии Ионом Куцелабой.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде россиянина.
«В текущей обстановке невозможно вылететь куда-либо», - сказал собеседник агентства.
Напомним, в ночь на 1 марта Анкалаев одержал победу над соперником техническим нокаутом в первом раунде, однако многие специалисты и болельщики посчитали, что рефери слишком рано остановил бой.
В активе 27-летнего Анкалаева 13 побед и одно поражение в смешанным единоборствах. У 26-летнего Куцелабы - 15 побед и пять поражений.
Ранее от участия в UFC 249 из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, отказался Хабиб Нурмагомедов.
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