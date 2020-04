Бой Яна перенесен из Казахстана на остров UFC

«Я знаю, где это и как туда добраться. Серьезная работа продолжается, новости будут в ближайшее время. Мы верим, что UFC и Дана Уайт организуют этот бой, - написал Мораес в своем инстаграм, сопроводив запись хештегом «остров».

«Не мог бы ты прислать мне местоположение и объяснить, как туда добраться?» - отреагировал на это сообщение в своем твиттере Ян.

Hey @MMARLONMORAES, can you send me location and explain how to get there? 🤔🤷🏻‍♂️😁 pic.twitter.com/Sitgad8LRx