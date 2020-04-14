Бой Яна перенесен из Казахстана на остров UFC Поединок россиянина Петра Яна и бразильца Марлона Мораеса перенесен из Казахстана на частный остров.

«Я знаю, где это и как туда добраться. Серьезная работа продолжается, новости будут в ближайшее время. Мы верим, что UFC и Дана Уайт организуют этот бой, - написал Мораес в своем инстаграм, сопроводив запись хештегом «остров».

«Не мог бы ты прислать мне местоположение и объяснить, как туда добраться?» - отреагировал на это сообщение в своем твиттере Ян.

Hey @MMARLONMORAES, can you send me location and explain how to get there? 🤔🤷🏻‍♂️😁 pic.twitter.com/Sitgad8LRx — Petr “No Mercy” Yan (@PetrYanUFC) April 13, 2020

Ранее президент UFC сообщил, что в течение месяца сможет полностью отстроить инфраструктуру одного из частных островов, чтобы иметь возможность проводить поединки под эгидой организации каждую неделю. Кроме этого Уайт отметил, что бойцы смогут прилететь на остров из любой страны, но предварительно пройдя тестирование на COVID-19.

Напомним, что поединок Ян - Мораес должен был возглавить турнир UFC в Казахстане 13 июня, но был перенесен на неопределенный срок.