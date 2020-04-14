Бой Яна перенесен из Казахстана на остров UFC

«Я знаю, где это и как туда добраться. Серьезная работа продолжается, новости будут в ближайшее время. Мы верим, что UFC и Дана Уайт организуют этот бой, - написал Мораес в своем инстаграм, сопроводив запись хештегом «остров».
«Не мог бы ты прислать мне местоположение и объяснить, как туда добраться?» - отреагировал на это сообщение в своем твиттере Ян.
Ранее президент UFC сообщил, что в течение месяца сможет полностью отстроить инфраструктуру одного из частных островов, чтобы иметь возможность проводить поединки под эгидой организации каждую неделю. Кроме этого Уайт отметил, что бойцы смогут прилететь на остров из любой страны, но предварительно пройдя тестирование на COVID-19.
Напомним, что поединок Ян - Мораес должен был возглавить турнир UFC в Казахстане 13 июня, но был перенесен на неопределенный срок.
Наш хоккейный Лев Яшин. Александру Еременко – 40! 10 апреля вратарю «Динамо», двукратному чемпиону мира, шестикратному чемпиону России исполнилось 40 лет. Он не собирается вешать коньки на гвоздь и следующий сезон проведет в родном клубе.
10.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Магомед Оздоев: Не люблю ММА. Вот бокс – искусство, а это простая драка 27-летний полузащитник сборной России и «Зенита» ответил на вопросы в прямом эфире инстаграма питерского клуба. Приводим интересные фрагменты. 13.04.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия Горе-эксперты НХЛ левым рейтингом центров лиги расписались в своей полной некомпетентности Конечно, все знают, что в НХЛ играют в одни ворота. И, разумеется, правильно делают. 11.04.2020 16:30 Хоккей Славин Виталий «Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий «Марез», «Веретенников», «Дзюба»… Кого из Белоруссии надо срочно забирать в Россию Мы определили великолепную семерку футболистов продолжающегося белорусского чемпионата, которые после окончания пандемии не затерялись бы в РПЛ. 12.04.2020 22:30 Футбол Зибрак Артем Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев «Я пенсионер олимпийского значения – живу в деревне, борюсь с вирусом березовым соком» Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду и наш обозреватель Сергей Шахрай – о преимуществах жизни в деревне в нынешних условиях. 13.04.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий Невероятное мужество Хабиба. Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном История с организацией пятого поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном подошла к завершению. Боя не будет. 02.04.2020 03:00 ММА Усачев Владислав