Орловский – про Петра Яна: Пытался заговорить с ним, а он начал лицом ворочать Об это уроженец Бобруйска заявил в своем Instagram.

Белорусский боец UFC Андрей Орловский оценил профессиональные качества россиянина Петра Яна, а также поведал историю, как пытался наладить с ним контакт.

«Как боец, он безусловно сильный. Сейчас он претендент на титульный бой. В человеческом плане? Не знаю, пытался заговорить с ним и его командой на одном из турниров UFC, так он там что-то лицом ворочать начал», – сказал Орловский.

Напомним, за всю карьеру в ММА Ян одержал 13 боев и потерпел одно поражение. Следующий поединок он проведет с первым номером легчайшего веса UFC – бразильцем Марлоном Мораесом.