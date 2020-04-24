UFC официально объявил о проведении турнира 9 мая - Советский спорт
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24 апреля 2020 22:44ММА

UFC официально объявил о проведении турнира 9 мая

Турнир UFC 249 состоится 9 мая на «Вистар Ветеранс Мемориал Арене» в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Как сообщает пресс-служба организации, в главном бою вечера Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за временный пояс чемпиона UFC в легком весе. В со-главном бою вечера бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз попробует отобрать пояс у Генри Сехудо.

Отмечается, что в соответствии с ограничениями на проведение публичных мероприятий в связи с Covid-19, мероприятие будет проходить без зрителей.

Основной кард

Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи
Генри Сехудо — Доминик Крус
Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенстрайк
Келвин Каттар — Джереми Стивенс
Грег Харди — Йорган де Кастро

Предварительный кард

Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум
Карла Эспарза — Мишель Уотерсон
Роналдо Соуза — Юрайя Холл
Висенте Луке — Нико Прайс
Брайс Митчелл — Чарльз Роса
Райан Спэнн — Сэм Алви

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IT'S ON. #UFC249

Публикация от ufc (@ufc)

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