UFC официально объявил о проведении турнира 9 мая Турнир UFC 249 состоится 9 мая на «Вистар Ветеранс Мемориал Арене» в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Как сообщает пресс-служба организации, в главном бою вечера Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за временный пояс чемпиона UFC в легком весе. В со-главном бою вечера бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз попробует отобрать пояс у Генри Сехудо.

Отмечается, что в соответствии с ограничениями на проведение публичных мероприятий в связи с Covid-19, мероприятие будет проходить без зрителей.

Основной кард

Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи

Генри Сехудо — Доминик Крус

Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенстрайк

Келвин Каттар — Джереми Стивенс

Грег Харди — Йорган де Кастро

Предварительный кард

Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум

Карла Эспарза — Мишель Уотерсон

Роналдо Соуза — Юрайя Холл

Висенте Луке — Нико Прайс

Брайс Митчелл — Чарльз Роса

Райан Спэнн — Сэм Алви