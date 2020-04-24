UFC официально объявил о проведении турнира 9 мая

Турнир UFC 249 состоится 9 мая на «Вистар Ветеранс Мемориал Арене» в Джексонвилле (штат Флорида, США).
Как сообщает пресс-служба организации, в главном бою вечера Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за временный пояс чемпиона UFC в легком весе. В со-главном бою вечера бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз попробует отобрать пояс у Генри Сехудо.
Отмечается, что в соответствии с ограничениями на проведение публичных мероприятий в связи с Covid-19, мероприятие будет проходить без зрителей.
Основной кард
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи Генри Сехудо — Доминик Крус Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенстрайк Келвин Каттар — Джереми Стивенс Грег Харди — Йорган де Кастро
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