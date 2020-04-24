Мэр Джексонвилля: Гордимся тем, что будем проводить турниры UFC Мэр Джексонвилля Ленни Карри прокомментировал официальное заявление UFC о проведение в городе турнира под эгидой организации.

- Мы шаг за шагом продвигаемся по пути экономического восстановления и гордимся тем, что будем проводить мероприятия UFC на арене Vystar. Организация UFC - это известный развлекательный бренд, который представил безопасный и разумный план использования этого места, - передает слова мэра ТАСС.

Ранее стало известно, что турнир UFC 249 состоится на «Вистар Ветеранс Мемориал Арене» в штате Флорида 9 мая. В главном бою вечера за временный пояс чемпиона UFC в легком весе встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.