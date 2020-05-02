Стал известен полный кард турнира UFC, где выступит Орловский Ивент пройдет в Джексонвилле (штат Флорида).

Авторитетный портал MMA Fighting опубликовал полный кард турнира UFC, который состоится 13 мая. Отметим, что в рамках этого мероприятия выступит белорусский боец Андрей Орловский. Ему предстоит поединок против бывшего чемпиона PFL из Бразилии Филипа Линса. Полный кард выглядит так: Энтони Смит – Гловер Тейшейр Бен Ротвелл – Овинс Сен-Пре Александр Эрнандес – Дрю Добер Рэй Борг – Рикки Саймона Карл Роберсон – Марвин Веттори Филип Линс – Андрей Орловский Майкл Джонсон – Тиаго Мойзес Сиджара Юбэнкс – Сара Морас Хантер Азур – Брайан Келлехера.