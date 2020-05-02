Стал известен полный кард турнира UFC, где выступит Орловский

Авторитетный портал MMA Fighting опубликовал полный кард турнира UFC, который состоится 13 мая.
Отметим, что в рамках этого мероприятия выступит белорусский боец Андрей Орловский. Ему предстоит поединок против бывшего чемпиона PFL из Бразилии Филипа Линса.
Полный кард выглядит так:
Энтони Смит – Гловер Тейшейр
Бен Ротвелл – Овинс Сен-Пре
Александр Эрнандес – Дрю Добер
Рэй Борг – Рикки Саймона
Карл Роберсон – Марвин Веттори
Филип Линс – Андрей Орловский
Майкл Джонсон – Тиаго Мойзес
Сиджара Юбэнкс – Сара Морас
Хантер Азур – Брайан Келлехера.
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