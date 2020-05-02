Стал известен полный кард турнира UFC, где выступит Орловский - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 мая 2020 10:00ММАГичунцев Артур

Стал известен полный кард турнира UFC, где выступит Орловский

Ивент пройдет в Джексонвилле (штат Флорида).

Авторитетный портал MMA Fighting опубликовал полный кард турнира UFC, который состоится 13 мая.

Отметим, что в рамках этого мероприятия выступит белорусский боец Андрей Орловский. Ему предстоит поединок против бывшего чемпиона PFL из Бразилии Филипа Линса.

Полный кард выглядит так:

Энтони Смит – Гловер Тейшейр

Бен Ротвелл – Овинс Сен-Пре

Александр Эрнандес – Дрю Добер

Рэй Борг – Рикки Саймона

Карл Роберсон – Марвин Веттори

Филип Линс – Андрей Орловский

Майкл Джонсон – Тиаго Мойзес

Сиджара Юбэнкс – Сара Морас

Хантер Азур – Брайан Келлехера.

Красно-синий ребус. ЦСКА, который мы все полюбили, похоже, уже не увидим В составе армейцев пока всего 10 игроков. Без Андронова, Телегина, Мамина и Светлакова. 01.05.2020 17:15 Хоккей Кузнецов Дмитрий
«Завис в Уфе у друзей, есть бильярд, баня – жить можно» Джонатан Гурейро – о карантине Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в паре с Тиффани Загорски, рассказал, почему в Уфе ему комфортнее переживать карантин. 01.05.2020 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео) Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках. 28.04.2020 21:00 Бокс Усачев Владислав
Он уволил из ЦСКА Брагина. А теперь сам стал армейцем ЦСКА официально объявил о подписании контрактов на два сезона с вратарем Александром Шарыченковым и нападающим Андреем Локтионовым. 02.05.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий
UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав
«Младшая дочка не хотела уезжать из Лос-Анджелеса». Интервью с Николаем Прохоркиным Форвард «Кингс» Николай Прохоркин – о жизни в Америке, самоизоляции в России и возможных вариантах продолжения карьеры.   01.05.2020 18:00 Хоккей Дехтярев Владимир
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
НХЛ, не надо Ови льстить: Халл намного круче Овечкина – в СССР он был такой же иконой, как Роллинги Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин об очередном рейтинге лучших хоккеистов, составленном в США. 01.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий
«Если туго с кэшем – на хлеб поможем». Народ поддержал застрявшего в Софии «русского Месси» 25-летний бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов попал в беду – футболист не может вернуться на родину из Болгарии, где у него не осталось денег и жилья. 01.05.2020 20:00 Футбол Сергеев Иван
Новости
10:43 Футбол Артем Дзюба: Чем себя занять на самоизоляции? Собирать конструктор (видео)
10:29 Хоккей Гретцки поставил Овечкина в «звено мечты»
10:20 Футбол Вадим Евсеев: Рад, что оставил след в истории «Спартака»
10:00 ММА Стал известен полный кард турнира UFC, где выступит Орловский
09:40 Футбол Экс-форвард «Атлетико» Хименес: Не упущу возможность перейти в «Реал»
09:18 Футбол Министр спорта Матыцин рассказал, при каких условиях могут возобновить РПЛ
09:10 Хоккей Артем Зуб: В Монреале и Торонто большое давление прессы. В Оттаве сейчас поспокойнее
08:53 Бокс Максим Власов: Не считаю Тайсона великим боксером, он продукт раскрутки
08:35 ММА Глава UFC назвал самый любимый нокаут в истории ММА (видео)
08:17 Футбол Президент «Ювентуса»: Мы намерены доиграть сезон
00:07 Биатлон Член правления СБР и его заместитель подхватили COVID-19
00:00 Футбол «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Хендерсона
23:55 Футбол Посол РФ в Болгарии объяснил, почему футболист Давыдов не может вернуться в Россию
23:37 Футбол Тимо Вернер: Лучше уехать за границу, чем перейти в «Баварию»
23:21 Футбол Дортмундская «Боруссия» поборется с «Ньюкаслом» и «Эвертоном» за Сарра
23:15 Хоккей Жена Овечкина сообщила о смерти своего деда из-за коронавируса
23:07 Баскетбол Врач ЦСКА помещен в Коммунарку с коронавирусом
22:59 Футбол Футболисты MLS с 6 мая смогут начать индивидуальные тренировки
22:51 Футбол Эдин Джеко: Полностью согласен с мнением о необходимости вернуться к игре
22:36 Футбол Эдин Джеко: Надеюсь, фанаты «Ромы» будут гордиться тем, что у них есть капитан из Боснии
Living worms in the canned fish: that's how the Department of Education helped the low-income families
Губернатор Денис Паслер рассказал о продлении режима самоизоляции
«Мир не станет прежним». Готов ли бизнес Нижнего Тагила остаться на «удаленке»
Неделя в Удмуртии: масочный режим, убийство в зоопарке и май без шашлыков
Замгубернатора Носов рассказал, как у него протекало заболевание коронавирусом
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика