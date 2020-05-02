Тони Джонсон: Хабиб крутой, готов драться с кем угодно Американский боец заявил, что не считает Нурмагомедова трусом, поскольку тот не смог приехать в США для боя с Фергюсоном.

Тони Джонсон поделился мнением о ситуации с очередным срывом боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, а также рассказал о том, как готовится к турниру ACA 107.

Изначально 34-летний Джонсон должен был сразиться в Москве с 33-летним российским бойцом Русланом Магомедовым еще 3 апреля, однако все поединки пришлось перенести на 24 июля из-за пандемии коронавируса. В данный момент американский тяжеловес тренируется в Нэшвилле.

«Хабиб крутой, готов драться когда, где и с кем угодно, – отметил Джонсон в интервью RT. – Но так сложились обстоятельства. Он такой же человек: если запрещен выезд из России, он ничего не может поделать. UFC 249 должен был состояться 18 апреля, но сверху сказали нет и все отменили. В итоге Фергюсон тоже не смог провести бой. Так что я не думаю, что Нурмагомедов испугался. Просто в ситуации с коронавирусом всем нужно проявлять осторожность.

У фанатов может быть свое мнение, но мы, спортсмены, знаем, что случилось на самом деле, а они — нет. Нельзя говорить, что человек испугался, просто потому, что он не смог выехать из страны.

У меня жена заразилась коронавирусом, но все обошлось. Болела она примерно две недели, сейчас уже здорова. Я за ней ухаживал и, к счастью, сам не подхватил инфекцию. Знаю, что вирус находили у двух моих знакомых.

Турнир ACA 107? Пока все остается в силе. Никаких объявлений о переносе не слышал. Границы в США и России должны скоро открыть. Если это произойдет, все будет хорошо. Общаюсь с промоушеном не напрямую, а через своего менеджера. Я с ним общался на прошлой неделе, и он сказал, что пока все хорошо, турнир не перенесен. Так что все идет по плану.

По контракту мне еще предстоит провести два поединка. Как добросовестный боец, должен отработать его до конца. Будем надеяться, что долго ждать не придется.

Думаю, сейчас лучшее время для схватки с Магомедовым. В его последней битве он был немного «заржавевшим». Магомедов крепкий, высокий боец с отличным ударом, справиться с ним будет нелегко. У него хороший послужной список, но я тренировался с лучшими. Что бы Руслан ни показал 24 июля, буду к этому готов».

В активе Джонсона 13 побед в 20 профессиональных поединках в ММА при 5 проигрышах и одной ничьей. Магомедов выиграл 15 из своих 16 боев при одном поражении.