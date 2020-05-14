«Настоящий мастер боевых искусств». Глава UFC поддержал Абдулманапа Нурмагомедова - Советский спорт
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14 мая 2020 08:56ММАГичунцев Артур

«Настоящий мастер боевых искусств». Глава UFC поддержал Абдулманапа Нурмагомедова

Специалист воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.

Президент UFC Дана Уайт поддержал Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что 57-летний специалист перенес инсульт и находится в коме. По последним данным, он пришел в себя, а его состояние оценивается, как тяжелое.

«Абдулманап Нурмагомедов – настоящий мастер боевых искусств, который руководствуется принципами чести и уважения. Он привил их своему сыну в раннем возрасте и помогал ему на протяжении всей карьеры.

Я знаю, насколько они близки и мне грустно слышать о нынешней ситуации. Мои мысли с Абдулманапом и его семьей. Он продолжает сражаться», – написал функционер в своем Twitter.

Добавим, что всю карьеру Хабиб выступает под руководством отца. На его счету 28 боев и 28 побед.

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