«Настоящий мастер боевых искусств». Глава UFC поддержал Абдулманапа Нурмагомедова

Президент UFC Дана Уайт поддержал Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что 57-летний специалист перенес инсульт и находится в коме. По последним данным, он пришел в себя, а его состояние оценивается, как тяжелое.

«Абдулманап Нурмагомедов – настоящий мастер боевых искусств, который руководствуется принципами чести и уважения. Он привил их своему сыну в раннем возрасте и помогал ему на протяжении всей карьеры.

Я знаю, насколько они близки и мне грустно слышать о нынешней ситуации. Мои мысли с Абдулманапом и его семьей. Он продолжает сражаться», – написал функционер в своем Twitter.

Добавим, что всю карьеру Хабиб выступает под руководством отца. На его счету 28 боев и 28 побед.

Abdulmanap Nurmagomedov is a true martial artist who lives a life of pride, honor and respect. He instilled those same values in his son, world champion Khabib, at an early age and was always in his corner throughout his career. (1/2) pic.twitter.com/ELVPKoEhZF