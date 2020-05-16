Глава Bellator оценил возможные сроки возвращения Федора Емельяненко

- Мы хотели, чтобы Емельяненко провел поединок осенью, но сейчас сделать это будет достаточно тяжело. Идея Федора заключалась не в том, чтобы перенести его бой в Штаты. Следующая схватка должна состояться на Ближнем Востоке или в Европе. Теперь я думаю, что все перенесется на четыре или пять месяцев. Таким образом, то, что мы планировали организовать в конце года, может состояться только в мае 2021 года. Последний бой Федора будет в России в Москве. Мы устроим поединок в его родной стране, где он сейчас живет, устроим отличное шоу, - цитирует Кокера MMA Junkie.
Напомним, что Федор Емельяненко последний поединок провел в декабре 2019 года. На турнире в Японии он нокаутом победил американца Квинтона Джексона.
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