Российский боец ММА арестован за участие в перестрелке в Москве

По данным телеканала «РЕН ТВ», 24 мая были задержаны сразу девять грааждан РФ. В результате перестрелки в Москве один человек пострадал. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия». По версии следователей, конфликт произошел при дележе крупной денежной суммы.

Оказавшийся среди задержанных Балиев - мастер смешанных единоборств, который выступает в среднем весе. За свою карьеру в ММА он провел 6 профессиональных боев, одержав 2 победы.