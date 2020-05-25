Российский боец ММА арестован за участие в перестрелке в Москве - Советский спорт
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25 мая 2020 10:52ММАСергеев Иван

Российский боец ММА арестован за участие в перестрелке в Москве

Джамбулат Балиев оказался в полицейском участке после массовой вооруженной разборки в столичном ЖК «Ясный».

По данным телеканала «РЕН ТВ», 24 мая были задержаны сразу девять грааждан РФ. В результате перестрелки в Москве один человек пострадал. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия». По версии следователей, конфликт произошел при дележе крупной денежной суммы.

Оказавшийся среди задержанных Балиев - мастер смешанных единоборств, который выступает в среднем весе. За свою карьеру в ММА он провел 6 профессиональных боев, одержав 2 победы.

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