Российский боец ММА арестован за участие в перестрелке в Москве

По данным телеканала «РЕН ТВ», 24 мая были задержаны сразу девять грааждан РФ. В результате перестрелки в Москве один человек пострадал. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия». По версии следователей, конфликт произошел при дележе крупной денежной суммы.
Оказавшийся среди задержанных Балиев - мастер смешанных единоборств, который выступает в среднем весе. За свою карьеру в ММА он провел 6 профессиональных боев, одержав 2 победы.
Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег Ставка на слабых. Зачем КХЛ «Амур», «Витязь», «Нефтехимик», «Северсталь», «Сочи» и Рига с Пекином? Составы ведущих клубов КХЛ не влезают в потолок зарплат. Финансовый удар по богатым, возможно, был ошибкой. 24.05.2020 12:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Автор золотого паса ЧМ-2014 в «Спартак» не вернулся. Ждем автора золотого гола? Всю свою карьеру 27-летний немецкий нападающий Марио Гетце провел в Мюнхене и Дортмунде. Теперь он без работы. Пора отправляться в приключения. 24.05.2020 18:30 Футбол Зибрак Артем Для кого тренер стал тестем Звезда НХЛ Артемий Панарин и дочь хоккейного тренера Олега Знарка Алиса объявили о помолвке. И это далеко не первый случай, когда известный спортсмен становится зятем тренера. 23.05.2020 18:00 Хоккей Сергеев Иван Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай Вместо вбрасывания взбрасывание, голый король и первый русский с чемпионским перстнем Альтернативный вариант топ-16 команд-обладателей Кубка Стэнли. 23.05.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий