Бой Абдурахимова против Гейна должен состоятся 11 июля Первоначально россиянин и француз должны были сразиться на турнире UFC 249.

MMA Junkie, ссылаясь на свои источники, сообщает, что бой российского бойца Шамиля Абдурахимова и француза Сириля Гейна состоится 11 июля на одном из турниров под эгидой UFC. Место проведения пока неизвестно.

Поединок двух тяжеловесов должен был пройти еще на турнире UFC 249, однако Гейн отказался драться из-за проблем с легкими.

30-летний француз в профессиональных смешанных единоборствах провел 6 поединков, одержав 6 побед.

38-летний Абдурахимов выиграл 20 из 25 своих боев в ММА, потерпев 5 поражений.