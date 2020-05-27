Шамиль Абдурахимов: Если Гэтжи не потерял борцовские навыки, Нурмагомедову будет тяжело Американец – временный чемпион лиги.

Российский боец UFC Шамиль Абдурахимов высказался о грядущем поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

Напомним, чемпион UFC в легком весе встретится с представителем США, поскольку тот выиграл временный титул и стал обязательным претендентом.

«Гэтжи – парень с ударом, а если не потерял борцовские навыки, то Нурмагомедову будет тяжело. Но он все равно сможет навязать ему свой стиль.

Орел – умный боец и сможет побороть Джастина. Хабиб не допустит таких ошибок, как Тони. На сегодняшний день ему нет равных», – цитирует россиянина RT.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится в сентябре.