«Ты проделал большую работу». Нурмагомедов похвалил своего менеджера (фото) За всю карьеру в ММА россиянин провел 28 боев и одержал 28 побед.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил запись в соцсети, посвященную своему менеджеру – Ризвану Магомедову.

«Человек, который проделал и продолжает делать большую работу в нашей команде, спасибо тебе, брат, Ризван Магомедов», – написал 31-летний боец, выложив фото с менеджером:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 2 Июн 2020 в 2:07 PDT

Ранее сообщалось, что в сентябре этого года Нурмагомедов сразится с американцем Джастином Гэтжи.