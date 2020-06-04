Менеджер Нурмагомедова: Были и свои плюсы в этой самоизоляции (фото) Его клиент вернется в октагон этой осенью.

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оставил запись в соцсети, посвященную пандемии коронавируса.

«Были и свои плюсы в этой самоизоляции», – написал Магомедов в своем Instagram, выложив фото, где он любуется видами гор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rizvan Magomedov (@rizvan_magomedov) 2 Июн 2020 в 4:19 PDT

Добавим, что ранее Нурмагомедов поблагодарил своего менеджера, отметив, что проделал отличную работу и продолжает выполнять свои обязанности на высоком уровне.