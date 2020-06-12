Реванш Анкалаева и Куцелабы состоится 15 июля на «Бойцовском острове»

Реванш российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева и молдаванина Иона Куцелабы состоится 15 июля в Абу-Даби в рамках проекта UFC «Бойцовский остров».

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на команду Анкалаева.

29 февраля в американском Норфолке бой Анкалаев – Куцелаба продлился всего лишь 38 секунд. Россиянин победил техническим нокаутом, выдав серию ударов, но молдавский боец остался недоволен тем, что рефери остановил поединок. Реванш должен был состояться еще в апреле, однако осуществлению этого плана помешала пандемия коронавируса.