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12 июня 17:07
автор: Шарафудинов Виктор

Реванш Анкалаева и Куцелабы состоится 15 июля на «Бойцовском острове»

29 февраля россиянин победил молдаванина техническим нокаутом в первом раунде.

Реванш российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева и молдаванина Иона Куцелабы состоится 15 июля в Абу-Даби в рамках проекта UFC «Бойцовский остров».

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на команду Анкалаева.

29 февраля в американском Норфолке бой Анкалаев – Куцелаба продлился всего лишь 38 секунд. Россиянин победил техническим нокаутом, выдав серию ударов, но молдавский боец остался недоволен тем, что рефери остановил поединок. Реванш должен был состояться еще в апреле, однако осуществлению этого плана помешала пандемия коронавируса.

28-летний Анкалаев, выступая в полутяжелом весе, одержал 14 побед и потерпел одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.

В активе 26-летнего Куцелабы 15 побед и пять поражений, а один из его поединков был признан несостоявшимся.

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