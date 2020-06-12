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12 июня 20:23
автор: Шарафудинов Виктор

Доминик Рейес: Джонс пытается сделать все возможное, чтобы избежать встречи со мной

Ранее чемпион UFC в полутяжелом весе заявил, что отказывается от титула.

Американский боец Доминик Рейес считает, что его соотечественник Джон Джонс сознательно избегает проведения реванша.

8 февраля на турнире UFC 247 в Хьюстоне Джонс победил Рейеса единогласным решением судей в бою за чемпионский титул. Для Доминика то поражение стало первым в профессиональных смешанных единоборствах после 12 побед.

«Очевидно, что наш бой превратился в собачью драку, и это было моей заслугой, – рассказал Рейес в интервью BJ Penn. – Я заставил работать его на пределе, заставил его почувствовать себя так, как никогда прежде. Его никогда не перебивали в стойке, он никогда не получал столько повреждений, и у него не было соперника, который его не боялся. Он не готов терять свой пояс менее, чем за несколько миллионов. Он знает, что скоро лишится звания чемпиона, а потому пытается сделать все, чтобы избежать встречи со мной. Это ведь очевидно».

Джонс ранее заявил, что не видит для себя сильных соперников в полутяжелом дивизионе и предложил руководству UFC сделать титул вакантным, назначив поединок за освободившийся пояс между Рейесом и поляком Яном Блаховичем.

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Доминик Рейес: Джонс пытается сделать все возможное, чтобы избежать встречи со мной
Ранее чемпион UFC в полутяжелом весе заявил, что отказывается от титула.
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