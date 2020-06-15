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15 июня 10:44
автор: Гичунцев Артур

Дос Аньос бросил вызов Макгрегору

Бойцы должны были провести поединок в 2016 году, однако, встреча не состоялась из-за травмы бразильца.

Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос вызвал на бой ирландца Конора Макгрегора.

«Нет никаких «если». Просто давайте сделаем это», – написал бразилец в соцсети, выложив фото с Макгрегором.

Напомним, ранее 31-летний ирландец объявил о завершении карьеры, отметив, что сейчас у него нет достойного соперника.

В активе Макгрегора – 22 победы и четыре поражения. Что касается бразильца, то он одержал 29 побед и потерпел 13 поражений.

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