Дос Аньос бросил вызов Макгрегору

Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос вызвал на бой ирландца Конора Макгрегора.

«Нет никаких «если». Просто давайте сделаем это», – написал бразилец в соцсети, выложив фото с Макгрегором.

Get El Chapo back in there and let’s settle it #UFC https://t.co/rZqq8BUoLf — Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) June 14, 2020

Напомним, ранее 31-летний ирландец объявил о завершении карьеры, отметив, что сейчас у него нет достойного соперника.

В активе Макгрегора – 22 победы и четыре поражения. Что касается бразильца, то он одержал 29 побед и потерпел 13 поражений.