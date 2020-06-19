Волков – явный аутсайдер в поединке против Блейдса, по мнению букмекеров

Поединок состоится 21 июня рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе на арене UFC Apex.

Коэффициент на победу Блейдса равен 1,27, в то время, как на победу Волкова - 4,60.

На данный момент россиянин находится на седьмой строчке рейтинга тяжеловесов UFC. За свою карьеру он провел 38 поединков, в которых одержал 31 победу при семи поражениях. Последний раз Волков выступал на турнире UFC Fight Night 163 в ноябре прошлого года в Москве. Тогда в со-главном поединке шоу он победил американца Грега Харди единогласным решением судей.

Кертис Блейдс расположился на третьем месте в рейтинге тяжеловесов UFC. В январе нынешнего года на турнире UFC Fight Night 166 он победил экс-чемпиона организации Джуниора дос Сантоса техническим нокаутом во втором раунде. Всего за карьеру Блейдс одержал 13 побед при двух поражениях (оба - от Фрэнсиса Нганноу).

Рейтинг тяжеловесов UFC