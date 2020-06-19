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Волков – явный аутсайдер в поединке против Блейдса, по мнению букмекеров
19 июня 16:12
автор: Ващенко Сергей

Волков – явный аутсайдер в поединке против Блейдса, по мнению букмекеров

Российский тяжеловес Александр Волков является аутсайдером в бою против американца Кертиса Блейдса.

Поединок состоится 21 июня рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе на арене UFC Apex.

Коэффициент на победу Блейдса равен 1,27, в то время, как на победу Волкова - 4,60.

На данный момент россиянин находится на седьмой строчке рейтинга тяжеловесов UFC. За свою карьеру он провел 38 поединков, в которых одержал 31 победу при семи поражениях. Последний раз Волков выступал на турнире UFC Fight Night 163 в ноябре прошлого года в Москве. Тогда в со-главном поединке шоу он победил американца Грега Харди единогласным решением судей.

Кертис Блейдс расположился на третьем месте в рейтинге тяжеловесов UFC. В январе нынешнего года на турнире UFC Fight Night 166 он победил экс-чемпиона организации Джуниора дос Сантоса техническим нокаутом во втором раунде. Всего за карьеру Блейдс одержал 13 побед при двух поражениях (оба - от Фрэнсиса Нганноу).

Рейтинг тяжеловесов UFC

Чемпион - Стипе Миочич (США)

1. Даниэль Кормье (США)
2. Фрэнсис Нганноу (Камерун)
3. Кертис Блейдс (США)
4. Деррик Льюис (США)
5 .Джуниор дос Сантос (Бразилия)
6. Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам)
7. Александр Волков (Россия)
8. Алистар Оверим (Голландия)
9. Уолт Харрис (США)
10. Августо Сакаи (Бразилия)
11. Алексей Олейник (Россия)
12. Шамиль Абдурахимов (Россия)
13. Сергей Павлович (Россия)
14. Фабрисио Вердум (Бразилия)
15. Благой Иванов (Болгария)

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Волков – явный аутсайдер в поединке против Блейдса, по мнению букмекеров
Волков – явный аутсайдер в поединке против Блейдса, по мнению букмекеров
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