Дана Уайт: Блейдс выглядит глупо

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал выступление Кертиса Блейдса в бою против Александра Волкова.

Накануне поединка Блейдса обещал победить соперника из России в ярком стиле, но в итоге ему пришлось сражаться все пять раундов. Американец добился победы единогласным решением судей.

«Мне нравится Блейдс, но у него неправильная позиция, – цитирует пресс-конференцию Уайта MMA Junkie. –Я ничего не имею против парня, но когда ты говоришь такие вещи на неделе перед боем, то тебе лучше выйти и действительно надрать задницу сопернику, так как ты и обещал.

Когда ты говоришь такое и выступаешь, как он этим вечером, то выглядишь глупо. Да, он выиграл. Он выдохся в конце третьего раунда, добрался до пятого и победил».

Блейдс после боя с Волковым заявил, что надеется возможность сразиться за чемпионский титул в тяжелом весе и теперь ждет августовского поединка Стипе Миочича и Даниэля Кормье.