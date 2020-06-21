Александр Шлеменко: Волков еще до титула дойдет. Ничего страшного не случилось

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделился мнением о поединке Александра Волкова и Кертиса Блейдса на турнире UFC on ESPN 11.

В Лас-Вегасе Блейдс победил Волкова по итогам пяти раундов единогласным решением судей.

«Ничего страшного в этом бою с Волковым не случилось, – рассказал Шлеменко в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Его не избили, он достойно дрался, выиграл концовку боя. Его лицо после боя выглядит так же, как и до боя. Да, это его восьмое поражение. Но разве прошлые семь его сломали? Его обзывали мешком, шпалой, но после своих поражений Волков становился чемпионом и в Bellator, и в M-1. А вспомните, что было, когда он в UFC подписался: тоже говорили, что он не уровень UFC. А он в топ-5 сильнейших тяжеловесов там вошел. Я никогда не видел, чтобы Волков отказывался от какого-то боя и врубал заднюю. Поэтому я уверен, что Волков еще свое возьмет. И до титула дойдет, мне кажется».

31-летний Волков одержал 31 победу и 8 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

В активе 29-летнего Блейдса 14 побед и 2 поражения, а один из боев американца был признан несостоявшимся.