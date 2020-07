Бой между Олейником и Льюисом возглавит турнир UFC

Отмечается, что главным событием вечера станет противостояние между россиянином Алексеем Олейником и американцем Дерриком Льюисом.

42-летний Олейник, который 9 мая победил в бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей, имеет в своем активе 59 побед, 13 поражений и одну ничью.

35-летний Льюис добился 23 побед при семи поражениях, а один из его боев был признан несостоявшимся.

A true clash of styles here.



💢 Your #UFCVegas6 main event is OFFICIAL for August 8. pic.twitter.com/DCfdbZKWVo