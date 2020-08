Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев подписал контракт на проведение четырех поединков в UFC.

Об этом спортсмен сообщил в Twitter.

Happy to announce that I signed new 4 fight deal with @ufc Thanks to my management team @dannyrube @sayatmma pic.twitter.com/MBWd2tNdmB