Джон Джонс: Титул в тяжелом весе, увидимся очень скоро

Чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс пообещал побороться за титул в тяжелом весе.

«Почему-то эти парни не кажутся мне такими уж большими. Титул в тяжелом весе, увидимся очень скоро. Я быстр и смогу избегать правой руки Стипе. Когда придет время, я буду силен и полон энергии. Скоро и очень скоро меня будут считать самым плохим парнем на этой планете», - написал американец в твиттере.

Avoid Stipe’s right hand, I’m too fast, I’ll be too strong when the time is right and have way too much energy. Soon and very soon I’ll be considered the baddest man on this planet