Президент UFC Дана Уайт отреагировал на решение американского бойца смешанных единоборств Даниэля Кормье завершить карьеру.

«Спасибо за все, Даниэль. Интересно посмотреть, что ждет тебя в будущем», — написал Уайт в твиттере.

Thanks for everything @dc_mma. I look forward to seeing what the future holds for you pic.twitter.com/xGHtWQlS6P