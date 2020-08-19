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19 августа 13:49
автор: Юрий Нечаев

Блейдс и Льюис проведут поединок 28 ноября

Место проведения мероприятие пока не определено.

Поединок тяжеловесов Кертиса Блейдса и Деррика Льюиса возглавит турнир UFC Fight Night, который состоится 28 ноября, сообщает ESPN.

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They both wanted it and now Curtis Blaydes and Derrick Lewis got their wish 😏 (via @bokamotoespn)

Публикация от ESPN MMA (@espnmma)

Блейдс занимает второе место в рейтинге тяжеловесов UFC. В активе 29-летнего американца 14 побед при двух поражениях в ММА. Еще один бой признан несостоявшимся. 20 июня, в своем последнем поединке, он единогласным решением судей взял верх над россиянином Александром Волковым.

35-летний Льюис расположился на четвертой строчке рейтинга. В 32 боях в ММА он одержал 24 победы и потерпел семь поражений. Один бой признан несостоявшимся. 8 августа он техническим нокаутом победил Алексея Олейника.

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