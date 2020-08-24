Фабрисио Вердум: Встречусь либо с Федором Емельяненко, либо с Брендоном Верой

Бразильский боец Фабрисио Вердум рассказал о том, что пока не принял решение по поводу своего будущего. У него есть предложение от Bellator и возможность заключить соглашение с промоушеном ONE Championship.

Если Вердум выберет Bellator, то проведет бой с россиянином Федором Емельяненко. В ONE Championship у него будет возможность сразиться с американцем Бренданом Верой, действующим чемпионом организации в тяжелом весе.

«Мне нравится президент Bellator Скотт Кокер, – рассказал Вердум в интервью MMA Junkie. – Он мой хороший друг и уже пригласил меня на ужин. Он звонил мне, я звонил ему. Скотт отличный парень и мне нравится его промоушен. Но я еще на распутье. Может быть я подпишу контракт с ONE. Таким образом, встречусь или с Федором Емельяненко, или с Брендоном Верой.

Понимаете, Вера мне как сын. Помните, я побил его в 2008 году. Конечно, он напуган. Когда я приду в лигу ONE, то заберу его пояс. Возможно, он просто отдаст мне титул и мы даже не подеремся. Пожалуйста, отдай мне его, Брендон, пожалуйста».

В прошлом месяце у 43-летнего Вердума завершился контракт с UFC.