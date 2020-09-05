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05 сентября 23:32
автор: Сергей Ващенко

В Москве прошел турнир ACA 110. Все результаты поединков

В Москве прошел турнир по смешанным единоборствам ACA 110.

В главном поединке шоу Мурад Аббулаев по очкам победил Али Багова и стал чемпионом промоушена в полусреднем весе. «Советский спорт» предлагает вам ознакомиться совсеми результатами турнира.

Главный кард

  • Мурад Абдулаев победил Али Багова и стал новым чемпионом АСА в полусреднем весе.
  • Эдуард Вартанян победил Мухамеда Кокова решением судей.
  • Рамазан Кишев победил Курбана Тайгибова техническим нокаутом (1 раунд, 4:31).
  • Асхаб Зулаев победил Жорабека Тешебоева нокаутом (3 раунд, 0:21).

Прелимы

  • Илья Щеглов победил Адлана Ибрагимова решением судей.
  • Дауд Шайхаев победил Эрлана Улукбекова техническим нокаутом (2 раунд, 01:32)
  • Ислам Мешев победил Эмрана Исрафилова решением судей.
  • Эльхан Мусаев победил Адама Богатырёва решением судей.
  • Мурад Магомедов победил Гогу Шаматаву решением судей.
  • Самвел Варданян победил Хамзата Аушева болевым приёмом (2 раунд, 2:25).
  • Азамат Бекоев победил Араза Мамедова техническим нокаутом (1 раунд, 03:01).
  • Павел Витрук победил Валерия Хажирокова решением судей.
  • Махочи Сагитов победил Романа Подругина решением судей.

источник: «Советский спорт»
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