В Москве прошел турнир ACA 110. Все результаты поединков

В главном поединке шоу Мурад Аббулаев по очкам победил Али Багова и стал чемпионом промоушена в полусреднем весе. «Советский спорт» предлагает вам ознакомиться совсеми результатами турнира.
Главный кард
- Мурад Абдулаев победил Али Багова и стал новым чемпионом АСА в полусреднем весе.
- Эдуард Вартанян победил Мухамеда Кокова решением судей.
- Рамазан Кишев победил Курбана Тайгибова техническим нокаутом (1 раунд, 4:31).
- Асхаб Зулаев победил Жорабека Тешебоева нокаутом (3 раунд, 0:21).
Прелимы
- Илья Щеглов победил Адлана Ибрагимова решением судей.
- Дауд Шайхаев победил Эрлана Улукбекова техническим нокаутом (2 раунд, 01:32)
- Ислам Мешев победил Эмрана Исрафилова решением судей.
- Эльхан Мусаев победил Адама Богатырёва решением судей.
- Мурад Магомедов победил Гогу Шаматаву решением судей.
- Самвел Варданян победил Хамзата Аушева болевым приёмом (2 раунд, 2:25).
- Азамат Бекоев победил Араза Мамедова техническим нокаутом (1 раунд, 03:01).
- Павел Витрук победил Валерия Хажирокова решением судей.
- Махочи Сагитов победил Романа Подругина решением судей.
источник: «Советский спорт»