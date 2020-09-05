В Москве прошел турнир ACA 110. Все результаты поединков

Стипе Миочич: Я уверен, что Кормье уничтожил бы Федора Емельяненко

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич считает, что американец Даниэль Кормье не испытал бы проблем в поединке с россиянином Федором Емельяненко.